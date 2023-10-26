Гент, Бельгия, 27 октября, 2023, 01:57 — ИА Регнум. На лидера голландской крайне правой партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ, поддерживающего Россию, напали перед лекцией в бельгийском Генте. Неизвестный человек ударил его сложенным зонтиком по лицу. О происшествии сообщил телеканал NOS.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

Нападавшего по горячим следам задержала полиция. Мужчина в момент задержания выкрикивал антифашистские лозунги.

О состоянии здоровья потерпевшего политика не сообщается. Лекция прошла с опозданием.

Партия «Форум за демократию» является единственной в голландском парламенте, выступающей за налаживание отношений с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый ножом мужчина 14 июля напал на двух волонтёров и одного сотрудника Diaconaal Centrum De Bakkerij в Лейдене. Нанеся им ножевые ранения, он скрылся.

Россия фактически уже является победителем в конфликте с США и НАТО, в то время как Евросоюз во многом проиграл. Об этом заявил депутат нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD), депутат Европарламента Марсель де Грааф.