Королёв, Московская область, 27 октября, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов после совещания о развитии ракетно-космической отрасли 26 октября у президента РФ Владимира Путина сказал, что приняты решения о постепенном переходе к предоставлению платных космических услуг.

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Путин отметил, что госструктуры получают услуги и продукты «Роскосмоса» безвозмездно, поэтому частным компаниям в этой сфере сложно получить доступ к госзаказу. Такая практика искажает конкуренцию и лишает «Роскосмос» мотивации работать над повышением качества продуктов.

Таким образом, глава российского государства предложил подумать над тем, чтобы услуги «Роскосмоса» предоставлялись на платной основе, а полученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок.

«Уже внесены соответствующие изменения в закон, мы постепенно будем переходить к платности космических услуг. Это самое главное условие, которое сформирует рынок и будущие правила игры на нем», — сказал Борисов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Владимир Путин поручил кратно нарастить действующую орбитальную группировку и наладить серийное производство спутников. Президент указал на важность максимального использования потенциала частного бизнеса, расширения его доступа к испытательным полигонам и другой необходимой для выпуска, тестирования спутников и их компонентов инфраструктуре. По мнению российского лидера, это позволит ускорить путь от инноваций до массового продукта.

Президент РФ заявил, что сотрудничество России с другими странами в космической отрасли продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на какие проблемы. Также глава государства рассказал об интересе России к развитию частных космических компаний. Необходимо создать условия, чтобы было выгодно работать в этой сфере, предложил Путин.