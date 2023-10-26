Курск, 27 октября, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Киевские боевики третий раз за вечер 26 октября предприняли попытку атаковать объекты РФ беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Практически в полночь, в 23:50, была пресечена попытка киевского режима совершить очередную террористическую атаку.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотник самолётного типа над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 октября ВСУ пытались с помощью беспилотников самолётного типа совершить террористическую атаку. Дроны были перехвачены над Курской областью.

Минобороны России опубликовало 26 октября в своём Telegram-канале видео, в котором показано, как штурмовик Су-25СМ ВКС уничтожает позиции украинских военных.

20 октября российская авиация нанесла ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на донецком направлении.