Киев, 27 октября, 2023, 01:03 — ИА Регнум. О сложной ситуации на фронте и потребности украинских военных 26 октября доложил США и Великобритании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Mil. gov. ua Валерий Залужный

Украинский главком сообщил о проведённой встрече в широком составе с верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, а также начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным.

Залужный рассказал союзникам о наиболее сложных направлениях в зоне боевых действий. Особое внимание, по его словам, было уделено вопросу усиления противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября Залужный заявил, что посетил находящуюся под контролем Киева Авдеевку в ДНР. Главком ВСУ отметил наступательное движение российской армии на купянском направлении, украинские военные обороняются в «сверхсложных условиях». Также он рассказал, что российские войска стремятся окружить Авдеевку и привлекли для этого большое количество бронетехники, авиации и артиллерии.

Польский портал Onet 26 октября опубликовал статью, в которой украинские военные жалуются на тяжёлое положение из-за наступления российской армии. Находящиеся около города Красного Лимана в ДНР украинцы рассказывают, что так тяжело в этом районе не было с октября 2022 года.