Москва, 27 октября, 2023, 00:21 — ИА Регнум. В России обновили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Об этом говорится в рекомендациях на сайте Минздрава РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведомством внесены изменения по лечению, оказанию помощи людям с онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек и психическими расстройствами, по лечению пациентов с заболеваниями системы крови, обновлены сведения о циркулирующих штаммах SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19.

В новые рекомендации включили вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Д» для детей от 6 до 11 лет, а также перечислены «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона» — от 18 лет, «АВРОРА-КоВ», «Конвасэл» и «Салнавак» для лиц в возрасте от 18 до 60 лет, «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков от 12 до 17 лет.

Внесено уточнение, что вакцина «Спутник Лайт» аналогична первому компоненту «Гам-КОВИД-Вак».

В рекомендациях перечислены приоритетные группы по вакцинации.

Отмечается, что COVID-19 становится сезонной инфекцией. Инкубационный период в среднем составляет от 3 до 4 дней, может достигать и семи. При этом ранее он длился до 14 суток. Симптомы заболевания стали ещё больше похожи на ОРВИ. В их числе — температура, боль в горле, кашель сухой или с небольшой долей мокроты, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, ухудшение обоняния и вкуса, может быть конъюнктивит.

Как сообщало ИА Регнум, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что новая пандемия является вопросом времени. Он считает, что ради будущих поколений нельзя возвращаться к прежнему пренебрежению к проблеме, которое сделало мир уязвимым перед лицом пандемии коронавируса в 2020 году.

Российские учёные спрогнозировали тройную эпидемию сезонных вирусов. Тридемию — тройную эпидемию сезонных вирусов, вируса гриппа и коронавируса — ожидают учёные этой осенью.

Новый «Спутник V» введут в оборот после подтверждения безопасности вакцины. Сообщалось, что вакцина «Спутник» с новым антигенным составом прошла доклинические испытания — они были завершены летом текущего года, после этого разработчики получили финансирование и разрешение на проведение клинических исследований.