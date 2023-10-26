Москва, 27 октября, 2023, 00:16 — ИА Регнум. В Москве на площадке ВДНХ 26 октября представили экскурсионную программу международной выставки-форума «Россия», сообщила пресс-служба программы «Больше, чем путешествие» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Отмечается, что на протяжении полугода экскурсоводы в интерактивном формате будут рассказывать посетителям о важных этапах в отечественной истории и достижениях страны в XXI веке по семи основным тематикам.

«Программа включает такие маршруты, как «Цифровое погружение», «Родная страна», «Зелёный путь», «Мой успех», «Арт-тропа», «Умная энергетика» и маршрут достижений «Россия — это мы», в ходе которых гости познакомятся с основной частью экспозиции выставки и посетят 75-й павильон — там будут представлены ключевые достижения всех 89 регионов страны», — уточнили в пресс-службе.

К программе привлекут более 2000 экскурсоводов — участников конкурса «Проводники смыслов». Руководитель конкурса Ольга Юракова рассказала, что перед организаторами стояла задача представить достижения всех российских субъектов, с этой целью и был придуман конкурс. Первая смена экскурсоводов заступит на работу уже 3 ноября, добавила Юракова.

При входе на ВДНХ будет организована работа гостевого центра, ежедневно с посетителями будут взаимодействовать порядка 50 специалистов. Экскурсоводы расскажут о тематических павильонах, событийной программе, порекомендуют экскурсии и ответят на вопросы посетителей. Дополнительно в павильонах выставки разместят более 20 информационных стоек, посетители смогут сориентироваться по стендам экспонентов и экспозициям.

Экскурсии по выставке пройдут на русском, английском, испанском, французском, китайском и арабском языках. Также в экскурсионный контур программы международной выставки-форума «Россия» вошли самостоятельные маршруты посетителей в сопровождении аудиогида, разработанного в партнёрстве программы «Больше, чем путешествие» и Российского общества «Знание».

Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября в Кремле отметили, что президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на открытии выставки «Россия», но позднее глава государства её посетит. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что выставка действительно стоит того, чтоб её посмотреть, там гигантский труд.

Участие в выставке примут все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.