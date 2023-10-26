Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 23:56 — ИА Регнум. О том, как был переименован проект комплексного развития космических информационных технологий «Сфера», рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли 26 октября в подмосковном Королёве.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

Путин пояснил, что изначально «Сфера» носила название «Эфир», но на одном из публичных выступлений он оговорился и назвал его «Сфера».

«Приехал в Кремль и бывшему руководителю «Роскосмоса» сказал: «Извини, я оговорился, сказал проект «Сфера», — признался президент.

Бывший глава «Роскосмоса» на это ответил, что проект «Сфера» уже есть. Путин удивился и спросил, как такое может быть.

«Я же оговорился, а он говорит — нет, мы уже всё переписали. Я ещё не успел доехать, а он уже называется «Сфера», — добавил Владимир Путин.

После этого «Эфир» так и остался «Сферой».

Как сообщало ИА Регнум, Россия продолжит изучение Луны — лунную программу не закроют, а нештатную ситуацию с «Луной-25» стоит воспринимать как обидную ошибку. Об этом сказал 26 октября на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве президент РФ.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил Путину о причинах аварии космического аппарата «Луна-25».

России необходимо активнее развивать экспорт космических услуг в страны СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС, заявил Владимир Путин.