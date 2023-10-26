Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 23:48 — ИА Регнум. России необходимо активнее развивать экспорт космических услуг в страны СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС. Так считает президент РФ Владимир Путин.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

Российский лидер 26 октября на совещании по вопросу развития ракетно-космической отрасли заявил, что рынки Азии, Африки и Латинской Америки стали динамично развиваться, реализуются масштабные социальные и экономические планы и у партнёров по СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, других объединений.

Страны готовы к сотрудничеству, к увеличению своего технологического потенциала.

«Россия должна это стремление поддержать, нам здесь есть что предложить. И поэтому считаю важным активнее развивать экспорт наших космических продуктов и услуг», — сказал Путин и поручил правительству представить предложения по экспорту космических и технологических услуг.

Как сообщало ИА Регнум, к 1 июля 2024 года в России разработают национальный проект для развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. Соответствующее поручение правительству РФ прозвучало 26 октября от президента РФ Владимира Путина на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

Россия продолжит изучение Луны — лунную программу не закроют, а нештатную ситуацию с «Луной-25» стоит воспринимать как обидную ошибку. Об этом сказал 26 октября на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве Владимир Путин.