Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Отказ от бесплатных услуг госкорпорацией «Роскосмос» будет способствовать развитию космической сферы. Подумать над этой инициативой предложил 26 октября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«В космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно, во многом потому, что госструктуры, как правило, получают услуги, продукты «Роскосмоса» безвозмездно, даром», — отметил Путин в ходе совещания по развитию космической сферы.

Подобная практика, по словам президента, искажает конкуренцию и лишает госкорпорацию «Роскосмос» мотивации работать над повышением качества продуктов. Путин предложил подумать над тем, чтобы услуги компании оказывались на платной основе, а вырученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок.

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Как сообщало ИА Регнум, также 26 октября Владимир Путин поручил кратно нарастить действующую орбитальную группировку и наладить серийное производство спутников. Президент указал на важность максимального использования потенциала частного бизнеса, расширения его доступа к испытательным полигонам и другой необходимой для выпуска, тестирования спутников и их компонентов инфраструктуре. По мнению российского лидера, это позволит ускорить путь от инноваций до массового продукта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество России с другими странами в космической отрасли продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на какие проблемы. Также глава государства рассказал об интересе России к развитию частных космических компаний. Необходимо создать условия, чтобы было выгодно работать в этой сфере, предложил Путин.