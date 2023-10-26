Путин предложил отказаться от безвозмездного оказания услуг «Роскосмосом»
Путин предложил отказаться от безвозмездного оказания услуг «Роскосмосом»
Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Отказ от бесплатных услуг госкорпорацией «Роскосмос» будет способствовать развитию космической сферы. Подумать над этой инициативой предложил 26 октября президент России Владимир Путин.
«В космической сфере нужно стремиться к развитию конкуренции, настраивать именно рыночные механизмы, создавать реальные возможности для частных компаний в космической сфере бороться за государственный заказ. Сейчас пробиться им туда достаточно сложно, во многом потому, что госструктуры, как правило, получают услуги, продукты «Роскосмоса» безвозмездно, даром», — отметил Путин в ходе совещания по развитию космической сферы.
Подобная практика, по словам президента, искажает конкуренцию и лишает госкорпорацию «Роскосмос» мотивации работать над повышением качества продуктов. Путин предложил подумать над тем, чтобы услуги компании оказывались на платной основе, а вырученные средства направлялись на развитие спутниковых группировок.
Как сообщало ИА Регнум, также 26 октября Владимир Путин поручил кратно нарастить действующую орбитальную группировку и наладить серийное производство спутников. Президент указал на важность максимального использования потенциала частного бизнеса, расширения его доступа к испытательным полигонам и другой необходимой для выпуска, тестирования спутников и их компонентов инфраструктуре. По мнению российского лидера, это позволит ускорить путь от инноваций до массового продукта.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество России с другими странами в космической отрасли продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на какие проблемы. Также глава государства рассказал об интересе России к развитию частных космических компаний. Необходимо создать условия, чтобы было выгодно работать в этой сфере, предложил Путин.