Москва, 26 октября, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Вопросы экологии и рационального природопользования находятся в числе значимых общенациональных приоритетов — воплощаются в жизнь масштабные проекты, в том числе и по защите редких животных. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина участникам и гостям премьерного показа документального фильма «Хозяин Алтайских гор».

Алексей Филиппов/РИА Новости

Путин акцентировал, что в России вопросы экологии и рационального природопользования — в приоритете. Ведётся масштабная работа в этой сфере. Реализуются программы, масштабные исследовательские, информационные, просветительские, творческие проекты.

Президент особо отметил работу Центра по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».

«Во многом благодаря неустанному, кропотливому, истинно подвижническому труду удалось добиться ощутимых практических результатов в деле обеспечения безопасной среды обитания этого краснокнижного хищника. Столь важная, востребованная работа достойна глубокого признания», — сказал Владимир Путин.

Что касается премьеры фильма, то, по мнению российского лидера, она «собрала в Москве большую, дружную команду энтузиастов-единомышленников — учёных-зоологов, сотрудников заповедников, волонтёров, представителей общественных, благотворительных фондов и организаций и кинематографистов» — всех, кто вносит личный вклад в сохранение популяции снежного барса и кого вдохновляет удивительная красота Горного Алтая.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поручил до конца года установить административную ответственность бизнеса за несоблюдение экологических квот.

Речь идёт о юрлицах и ИП, ведущих деятельность на принадлежащих им объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Абсолютно все глобальные экологические характеристики ухудшились, заявил 30 сентября российский учёный, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян на Алтайском экономическом форуме «Нить природы».

Образовательный центр «Сириус» совместно с правительством России проводит масштабную работу по привлечению детей к решению экологических проблем, отметил президент Владимир Путин 4 октября на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех» в ходе посещения образовательной площадки в Сочи.