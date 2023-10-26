Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными 26 октября указал на ужимание отдельных статей бюджета страны, но в целом он большой, надёжный и сбалансированный.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее один из молодых учёных обратил внимание на секвестирование космической программы. По его словам, это способствует снижению темпов разработки многоразового носителя «Амур».

Глава государства отметил, что произошло не секвестирование федеральной космической программы, а ужимание некоторых статей бюджета.

Владимир Путин подчеркнул, что бюджет России большой, надёжный и сбалансированный.

«Всё зависит от готовности отдельных отраслей, в том числе космической отрасли, к освоению сегментов своей работы», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2024 году ожидаются в размере 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн рублей, в 2026 году — 34,051 трлн рублей. Расходы составят 36,66 трлн рубля, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей в 2024, 2025 и 2026 годах соответственно.

Покрывать дефицит планируется через государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также из средств Фонда национального благосостояния. Общий объём составит порядка четырех триллионов рублей.

Второе чтение ожидается 15 ноября.