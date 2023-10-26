Вашингтон, 26 октября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США ожидают тактических успехов в конфликте на Украине от российской армии.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом Кирби считает, что это случится в ближайшие несколько месяцев.

«Это динамичный конфликт. Россия может добиться тактических успехов», — сказал координатор журналистам 26 октября.

Кирби добавил, что Вашингтон ожидает наступление российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, как показывает практика с обменом военнопленными, платформа для переговоров России и Украины существует, но для открытого диалога нужна политическая воля Киева. Об этом рассказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Очередная попытка президента США Джо Байдена объяснить членам Конгресса поддержку Украины стала фактически признанием бесполезности его предшествующих доводов, считает сенатор Алексей Пушков.

Призыв в Вооружённые силы Украины будет усилен в том числе из-за больших потерь на фронте.