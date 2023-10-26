Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 октября на встрече с молодыми учёными заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин

Одна из участниц встречи Любовь Ширяева обратила внимание президента, что часть коллектива из её отдела в Роскосмосе перешла в другие компании из-за того, что зарплаты в госкорпорации не такие конкурентоспособные, как на коммерческих предприятиях.

«Мы обязательно над этим подумаем. Упустили, согласен. Такие вопросы не решаются в один щелчок, но точно совершенно нужно об этом думать, обязательно будем это делать», — пообещал президент.

Также российский лидер заявил, что рассмотрит вопрос о льготах на ипотеку для работников космической отрасли.

«Для космической отрасли, конечно, должна быть своя система льготирования. Нужно с правительством обсуждать, с Минфином», — отметил Путин.

Учитывая важность направления, государство должно стремиться удерживать молодых специалистов, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 октября российский лидер приехал в Королёв на совещание по ракетно-космической отрасли. Президент посетил производственные цеха ракетно-космической корпорации «Энергия». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что глава государства проведёт «обстоятельную беседу» с учеными.