Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Российское государство заинтересовано в развитии частных космических компаний в стране, необходимо создавать условия и рынок, заявил 26 октября президент Владимир Путин.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Владимир Путин (в центре) во время встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли

«Самое главное — создать условия, рынок чтобы был. Чтобы было выгодно работать в этой сфере. И часть средств надо направлять не напрямую в государственные компании, которые что-то производят для космоса, а направлять государственные ресурсы тем, кто потребляет эти услуги», — сказал президент в ходе встречи с молодыми специалистами космической отрасли в подмосковном Королёве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Владимир Путин вечером 26 октября посещает производственные цеха ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве. Также президент проведёт совещание по развитию ракетно-космической отрасли. Предполагается, что с докладами выступят глава Роскосмоса Юрий Борисов, генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв и президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Владимир Путин обсудил с Юрием Борисовым работу частных космических компаний. Путин напомнил, что глава Роскосмоса ранее заявлял о необходимости привлекать частные компании к работе в отрасли, и отметил, что задел в этом вопросе уже есть.

В сентябре 2023 года Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска «выдающимся человеком, активным и талантливым бизнесменом». У Маска многое получается, в том числе при поддержке американского государства, в России тоже намерены развивать такую работу, отметил глава государства. В Роскосмосе принято решение о привлечении частных инвесторов к освоению космоса, правительство поддержало это решение, и частные инвестиции в космической отрасли уже «достаточно успешно» привлекаются, добавил Владимир Путин.