Москва, 26 октября, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 октября на совещании по ракетно-космической отрасли в Королёве сообщил, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил ему о причинах аварии космического аппарата «Луна-25».

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Владимир Путин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов (слева направо)

Один из участников беседы, которую президент проводит 26 октября вечером с молодыми специалистами космической отрасли, рассказал главе государства об «излишней забюрокраченности» этой сферы. Путин ответил, что даже при современных избыточных требованиях такие сбои, как с «Луной-25», иногда происходят.

«Поэтому, видимо, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляют нас от подобных инцидентов», — добавил он.

Глава государства обратил внимание, что Борисов уже доложил, что именно произошло с «Луной-25».

«Это всё произошло несмотря на это регулирование», — заключил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября, пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что, по основной версии, станция «Луна-25» разбилась во время приземления на спутник Земли из-за блока измерения угловых скоростей, запутавшегося в командах и славшего станции нулевые сигналы по скорости. В госкорпорации уточнили, что в результате не удалось зафиксировать момент набора требуемой скорости космического аппарата и вовремя выключить двигатель, из-за чего он отключился по временной уставке.

Гендиректор «Роскосмоса» 15 сентября рассказал о причинах крушения межпланетной станции «Луна-25». Борисов уточнил, что авария произошла из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию.

Станцию «Луна-25», которая стала первой в современной истории России, запустили к Луне 11 августа, и через пять дней она была уже на орбите искусственного спутника Луны. После этого станция сделала первый снимок лунной поверхности и прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность. На следующий день «Роскосмос» сообщил, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование.

Владимир Путин 12 сентября заявил, что Москва не будет сворачивать лунную программу. Он подчеркнул, что у «Луны-25» была сложная задача и специалисты продолжат работу после проведения соответствующего анализа.