Москва, 26 октября, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил выставку перспективных проектов космической отрасли на площадке ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королёва», сообщила 26 октября пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин, генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (справа налево)

Главу государства сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, а также генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 26 октября российский лидер приехал в Королёв на совещание по ракетно-космической отрасли. Как сообщил журналист Павел Зарубин, президент посетил производственные цеха ракетно-космической корпорации «Энергия».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства проведёт «обстоятельную беседу» с учеными.

В августе 2023 года Путин поручил госкорпорации «Роскосмос» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для запуска на предельно низкие орбиты (до 200 км).

В сентябре 2023 года президент заявил, что Россия не будет сворачивать лунную программу после аварии космического аппарата «Луна-25». У миссии «Луна-25» была сложная задача, специалисты проведут соответствующий анализ и работа будет продолжена, отметил глава государства. Он также напомнил, что в других странах были космические неудачи и с более тяжёлыми последствиями.