Курск, 26 октября, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Вечером 26 октября, около 19:30 мск, средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сказано в сообщении министерства.

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 октября ВСУ в течение 20 минут атаковали четырьмя дронами Брянскую область. Как рассказал источник ИА Регнум, силы ПВО сбили все объекты. В Минобороны ранее сообщили об уничтожении четырёх дронов самолётного типа. Как уточнил собеседник агентства, сразу несколько украинских беспилотников были обнаружены и уничтожены в районе посёлка Супонево.

24 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы с городе был посажен беспилотник, сдетонировавший на земле. Городская инфраструктура не пострадала.

В тот же день в северной части Чёрного моря были обнаружены и поражены противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами три безэкипажных катера ВМС Украины, сообщали в Минобороны. Комплекс мероприятий проводился на внешнем рейде Севастопольской бухты, уточнили в ведомстве.