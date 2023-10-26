Москва, 26 октября, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Соглашение России и Украины о сотрудничестве по развитию пунктов пропуска на границе прекратило действие, сообщили 26 октября в Министерстве иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«11 октября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года», — сказано в сообщении МИД, размещённом на официальном портале правовых актов.

Власти Украины сообщили о выходе из соглашений о приграничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и СНГ в феврале 2023 года.

Также было прекращено и соглашение России и Украины о научно-техническом сотрудничестве, сообщили 26 октября в МИД.

«15 октября 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о научно-техническом сотрудничестве, подписанного в Москве 27 августа 1996 года», — сказано в сообщении министерства.

Соглашение предполагало работу над совместными научно-техническими программами и проектами, создание инновационных предприятий по освоению новой техники и технологий, а также проведение совместных исследований.