Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 26 октября посещает производственные цеха ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве, сообщил в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Владимир Путин и генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов

Также президент проведёт совещание по развитию ракетно-космической отрасли.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства проведёт «обстоятельную беседу» с учеными.

Предполагается, что с докладами на совещании по развитию ракетно-космической отрасли выступят глава Роскосмоса Юрий Борисов, генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв и президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года Путин поручил госкорпорации «Роскосмос» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для запуска на предельно низкие орбиты (до 200 км).

В сентябре 2023 года президент заявил, что Россия не будет сворачивать лунную программу после аварии космического аппарата «Луна-25». У миссии «Луна-25» была сложная задача, специалисты проведут соответствующий анализ и работа будет продолжена, отметил глава государства. Он также напомнил, что в других странах были космические неудачи и с более тяжёлыми последствиями.