Братислава, 26 октября, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проинформировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, что Словакия больше не будет оказывать Украине военную помощь. Об этом словацкий премьер заявил 26 октября на встрече с депутатами парламента страны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я буду поддерживать политику нулевой военной помощи Украине. Немедленное прекращение военных действий — это лучшее решение для Украины. ЕС должен превратиться из поставщика оружия в миротворца», — заявил Фицо.

Политик также добавил, что будет соблюдать своё предвыборное обещание поставлять Украине гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее новый премьер Словакии заявил, что конфликту на Украине предшествовали нападения украинских фашистов на мирных жителей Донбасса, и отметил, что позиция его правительства нацелена на немедленное прекращение военных действий.

Американское издание Politico ранее сообщало, что «антиукраинская позиция» нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо связана с инцидентом, произошедшим в 2009 году, когда его оскорбили холодным приёмом в Киеве. В 2009 году во время визита на Украину делегацию из Словакии заставили ждать встречи с тогдашним премьер-министром Юлией Тимошенко, которая позднее перед камерами обвинила Фицо в пророссийской позиции. Источник издания отметил, что Фицо счёл инцидент унижением.