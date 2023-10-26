Донецк, 26 октября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. 113 участников кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» — победителей, финалистов и полуфиналистов — получили назначения или повышения по службе в новых регионах России, сообщили ИА Регнум 26 октября в пресс-службе конкурса.

Владимир Гердо/ТАСС

68 назначений и повышений состоялись в ДНР, 30 — в ЛНР, 6 — в Запорожской области и 9 — в Херсонской области. Среди назначенных — 7 заместителей региональных министров, 5 руководителей департаментов, 5 руководителей вузов и школ и 8 руководителей коммерческих и некоммерческих организаций. Кроме того, 12 участников кадровых конкурсов стали депутатами новых регионов, в том числе 5 вошли в Народные советы (парламенты регионов).

«Благодаря (конкурсу. — Прим. ред.) мы нашли много талантливых, трудолюбивых и ответственных руководителей для разных уровней управления. С их помощью удалось значительно укрепить правительство республики, местные администрации, социальные организации и фонды», — отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в свою очередь рассказал, что среди получивших назначение в республике есть и уроженцы ЛНР, которые ранее по разным причинам покинули регион, а теперь благодаря конкурсу и открывшимся возможностям вернулись.

Конкурсы «Лидеры возрождения» в четырёх регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, были завершены в августе 2023 года. 104 человека были объявлены победителями, они получили по 1 млн рублей на обучение, а также вошли в кадровые резервы своих регионов, из которых по итогам обучения могут назначаться на руководящие должности в органы власти и местного самоуправления.

В сентябре 2023 года ИА Регнум сообщало, что двое финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» вошли в состав Народного совета ЛНР первого созыва по итогам прошедших выборов.

Также сообщалось о нескольких назначениях участников конкурса на госслужбу в новых регионах. В частности, Алексей Летюк, ранее работавший административным руководителем спортивного клуба в Донецке, стал заместителем министра молодёжной политики, спорта и туризма ДНР, а Василий Морозов, прежде руководивший коммерческим предприятием, — заместителем министра экономического развития ДНР.