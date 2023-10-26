Москва, 26 октября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что информация о наличии у него атеросклероза не соответствует действительности. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Антон Новодережкин/ТАСС Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин

«Ребят, о моём здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда», — написал Уткин.

Он добавил, что регулярно проверяет сердце, и признал, что у него лишний вес и механическое повреждение ноги, которую он лечит.

Ранее в Сети появилась фотография с сильно располневшим Уткиным. Ряд СМИ сообщал, что вес комментатора превысил отметку в 200 кг.

Как сообщало ИА Регнум, Уткин заявил, что на игру сборной России по футболу смотреть невозможно. По его словам, в текущем формате выступлений сборная России не приносит радости болельщикам. Он добавил, что сейчас участие в соревнованиях не имеет перспективы.