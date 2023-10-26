Москва, 26 октября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. С 2024 года спортивные лиги и федерации смогут получать информацию о пари, заключённых спортсменами, тренерами и судьями. Об этом 26 октября сообщил ТАСС со ссылкой на постановление, подписанное правительством РФ.

Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Отмечается, что документ расширяет полномочия Единого регулятора азартных игр для реализации новых норм российского законодательства.

В частности, регулятор может с 1 января 2024 года предоставлять по запросам спортивных федераций и профессиональных лиг информацию о пари, которые были заключены тренерами, спортсменами и судьями, участвующими в соревнованиях под эгидой этих организаций.

Ещё одно нововведение касается возможности регулятора приостанавливать или возобновлять перечисления целевых отчислений от букмекеров спортивным федерациям и лигам.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября президент России Владимир Путинво время заседания Совета по физкультуре и спорту в Перми поручил повысить отчисления в госбюджет от лотерей для поддержания спорта. Он отметил, что это не значит, что нужно выводить отчисления от лотерей из регулирования Минфином, просто они должны быть в большем объёме. Глава государства подчеркнул, что процент от лотерей отчисляется в бюджет в первую очередь именно для поддержки здорового образа жизни, а также для поддержки физкультуры и спорта.