Москва, 26 октября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. В Москве на станции метро «Павелецкая» мужчине стало плохо, он упал без сознания около эскалатора. Об этом 26 октября сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что пассажиры вызвали медиков, предварительно оказав первую помощь. В настоящее время врачи пытаются реанимировать пострадавшего.

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Как передавало ИА Регнум, женщина, упавшая на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, умерла. В московской полиции уточнили, что на момент приезда врачей она была жива. Позже выяснилось, что пострадавшая от полученных травм скончалась.

До этого сообщалось, что в связи с тем, что на путях оказался человек, движение поездов остановили на участке от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной».