Новосибирск, 26 октября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над московским «Спартаком» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счётом 4:3.

Александр Кряжев/РИА Новости

В составе «Сибири» шайбы забросили нападающий Алексей Яковлев (на 16-й минуте), защитники Егор Аланов (44) и Фёдор Гордеев (48), а победный гол забил форвард Никита Шашков (56).

У «Спартака» точными бросками отметились нападающий Максим Цыплаков (2) и защитники Егор Савиков (18) и Михал Чайковски (60).

Таким образом, красно-белые прервали свою рекордную победную серию в регулярном чемпионате, которая длилась девять матчей подряд.

На сегодняшний день «Спартак» занимает первое место в Западной конференции и в общей турнирной таблице КХЛ, на счету команды 34 очка после 24 матчей. «Сибирь» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 25 очками после 22 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября «Спартак» одержал победу над хабаровским «Амуром» со счётом 4:1. Это была девятая победа подряд для московского клуба. У красно-белых отличились Дмитрий Вишневский, Шейн Принс, Павел Порядин и Николай Голдобин.