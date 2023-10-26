Москва, 26 октября, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Роскомнадзор (РКН) включил компанию Go Travel Un Limited, которой принадлежит сервис «Авиасейлс», в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в России, сообщили в ведомстве 26 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Роскомнадзор расширил перечень компаний, подлежащих «приземлению», добавив в него иностранную компанию Go Travel Un Limited. Ей принадлежит сервис для поиска авиабилетов «Авиасейлс», — сказано в сообщении.

В Роскомнадзоре пояснили, что компания подпадает под действие закона о «приземлении», поскольку распространяет информацию на русском языке, а суточная аудитория сервиса составляет более 500 тысяч пользователей из России.

Включение в перечень лиц, подлежащих «приземлению», обязывает открыть в России филиал, представительство или российское юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти и ограничивать доступ к информации, нарушающей законодательство России, напомнили в Роскомнадзоре.

Ранее ведомство расширило список компаний, подлежащих «приземлению», в июне 2023 года. В него были включены, в частности, Amazon Web Services, Inc., Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, GoDaddy.com LLC и некоторые другие.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года депутаты Госдумы от «Единой России» внесли в парламент законопроект о штрафах за неисполнение иностранными IT-компаниями требований российского законодательства. За неисполнение иностранным лицом обязанности установить программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете было предложено установить административный штраф в размере до 1 млн рублей.