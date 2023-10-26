Москва, 26 октября, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Украинские женщины стали намного агрессивнее, что больше присуще мужчинам, в том числе и потому, что в республике сейчас наблюдется гендерное неравенство и многим женщинам пришлось взять на себя функции и повадки мужчин. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился психолог, социолог Александр Рощин.

Кадр из видео

Ранее в Киеве две женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Они требовали, чтобы мужчина начал говорить по-украински, когда тот использовал русскую речь. Женщины возмутились и начали спорить с водителем. Мужчина решил прекратить разногласия и попросил пассажирок покинуть машину.

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По мнению психолога Рощина, женщины вели себя довольно вызывающе и истерично и нельзя исключать, что они могли перейти к более проявленной агрессии. Конфликт не перерос в более острую фазу благодаря хладнокровному поведению водителя такси, который не поддался на провокацию.

«Эмоциональные перепады присущи и мужчинам, и женщинам с разной степенью эксцентричности. Агрессия также присуща и тем, и другим. Но у мужчин она выражена гораздо сильнее, что связано и с биологическими особенностями», — поделился Рощин.

Но в ситуации с киевским таксистом всё выглядит иначе, заметил психолог. Он связал это с гендерным неравенством, причиной которому стала массовая мобилизация мужчин или их выезд с территории Украины. Эксперт отметил, что когда женщина остаётся одна, без мужчины, в непростых обстоятельствах, когда на её плечи ложатся и все дела и функции «сильного пола», такие как полное обеспечение продовольствием семьи, ремонт в доме и прочее, то женщина перенимает манеру поведения мужчины. В условиях тревожности и постоянных забот она становится нервной, самоуверенной, властной и агрессивной.

Кроме того, психолог увидел в поведении украинок признаки истероидного типа личности.

«Такой тип, который кстати чаще встречается среди женщин, отличается особой дерзостью в поведении, стремлением выделиться из толпы, они не стесняются эпатировать. И как раз на видео женщины пытаются привлечь внимание окружающих, ведут себя нарочито громко, снимают, чтобы продолжить своё «шоу». Это их метод самоутверждения», — рассказал психолог.

Он также добавил, что люди с сильным типом нервной системы, но с деформированными личностными качествами могут на протяжении долгого времени высказывать своё раздражение, отчего могут пострадать окружающие. Однако при этом сами раздражённые в этот момент получают удовольствие, поскольку облегчают своё эмоциональное состояние.

Кроме того, специалист допустил, что женщины могли сорваться на водителя с русской речью не только из-за языка, но и вследствие плохого настроения, неустройства личной жизни или образа мужчины, который мог напомнить неприятного человека. Но более значительной причиной Рощин считает русофобию и ненависть к русскому языку, которая годами закладывалась на Украине.

«И когда ввели закон о запрете на русский язык, то сначала это казалось так бредово! Ведь там сотни тысяч людей всегда говорили на русском, они смотрели фильмы на русском, снимались в них, пели песни, читали на русском. Но что сказать, украинским властям удалось задуманное, и некоторые граждане, которые росли на фильмах Рязанова или Гайдая, теперь, видимо, не осмелятся их процитировать», — отметил Рощин.

Также, по наблюдениям эксперта, руководства многих постсоветских стран давно начали притеснять русский язык в надежде быстро и полноценно развиться в самостоятельные отдельные государства.

Ранее сообщалось, что Киевский национальный университете (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыл программы по изучению русского и белорусского языков. В вузе также запретили использовать в научной деятельности российские источники. По словам ректора университета Владимира Бугрова, в учебных заведениях изучать русский язык и литературу можно в исключительных случаях, как на медицинском отделении или на биологическом факультете университета «изучают вирусы».