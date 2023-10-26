Казань, 26 октября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. В Казани завершился очередной этап роуд-шоу «Альянса по защите детей в цифровой среде». В двухдневном мероприятии, которое прошло при поддержке общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых», участвовали представители региональных министерств, руководство крупных IT− и телекомпаний, учителя и родители школьников.

Иван Шилов ИА Регнум

В рамках основной программы прошли два круглых стола с представителями компаний «МегаФон» и «Билайн» на темы «Инклюзивная цифровая среда» и «Цифровое доверие». На них эксперты компаний рассказали, как развитие интернета способствует социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями и как помочь им интегрироваться в цифровую среду.

«Цифровое будущее уже наступило. Мы ждём, что по итогам мероприятия подростки и родители сформулируют для себя, почему для безопасного пользования интернетом необходим перечень правил и какой должна быть цифровая гигиена», — заявил министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков.

Также состоялись детско-юношеские мастер-классы, посвящённые практическим инструментам по безопасности в интернет-среде. Спикеры, в числе которых были представители «Лаборатории Касперского», рассказали, как можно распознать манипуляцию в интернете и избежать негативного психологического воздействия.

На мероприятии были представлены результаты социологического исследования «Организация защиты детей и подростков от негативного воздействия интернета в России».

«По результатам исследования, 96% российских подростков сталкиваются с угрозами в Сети. В свою очередь, родители не всегда знают о цифровых решениях, которые можно использовать для защиты детей в интернете. Наша задача — сделать эти решения максимально доступными», — сказала председатель «Альянса по защите детей в цифровой среде» Елизавета Белякова.

Как сообщало ИА Регнум, «Движение первых» провело в Казани финальный этап Всероссийского фиджитал-турнира «Игры первых». Фиджитал-спорт представляет собой двоеборье, где сначала участники соревнуются в рамках компьютерной игры, а после состязания проводятся уже вживую. Соревнования охватывают такие дисциплины, как фиджитал-футбол, фиджитал-тактическую стрельбу и танцы.