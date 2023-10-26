Вашингтон, 26 октября, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал заявления американских генералов о том, что украинские военные не хотят массово умирать, отвратительными. Об этом Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА Регнум

«Эти толстые бесполезные американские офицеры, которые сидят в своих офисах с кондиционерами и говорят, что украинские военные плохо стараются, недостаточно агрессивны, не хотят массово гибнуть, отвратительны», — сказал бывший разведчик.

Риттер считает, что крах ВСУ связан со многим количеством факторов. Прежде всего потому, что личный состав украинской армии не обладает достаточным профессионализмом. Также серьёзным фактором является то, что Россия превосходит Украину по вооружениям и обладает сложной системой обороны и укреплений, из-за которых украинские военные несут серьёзные потери.

Как передавало ИА Регнум, ранее Риттер сообщил о том, что ВС России уничтожили практически всю технику ВСУ. По словам эксперта, СМИ Запада лгут о ситуации в зоне боевых действий, потому что на самом деле российские военные побеждают в конфликте.

Ранее издание Military Watch Magazine опубликовало статью о том, что Вооружённые силы Украины несут огромные потери. Старший офицер призывной службы Полтавской области на Украине подполковник Виталий Бережной сообщил изданию, что из ста человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10–20.