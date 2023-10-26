Нижний Новгород, 26 октября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Более 900 млн рублей выделено на государственную поддержку проектов создания, развития или модернизации объектов инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности в Нижегородской области. Соответствующие изменения в бюджет региона на 2023-й, плановый период 2024-го и 2025 года утверждены в ходе заседания Законодательного собрания Нижегородской области сегодня, 26 октября. В 2023 и 2024 годах будет выделено за счет средств федерального бюджета по 300 млн рублей, а из регионального — по 94,7 млн рублей, на 2025 год — 32,7 млн рублей из федерального бюджета и 84 млн рублей — из регионального.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

«Электроника и микроэлектроника сегодня используются практически во всех отраслях промышленности, поэтому критически важно здесь иметь отечественные наработки», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил важность сокращения времени между появлением разработки и ее фактическим внедрением на производстве. «Формат технопарка помогает решить эту задачу, — уверен Никитин. — Он предполагает работу коллективов на заранее подготовленной инфраструктуре, то есть резидентам не придется тратить время на оборудование производственной площадки».

Сейчас в Нижегородской области действует один технопарк в сфере электронной промышленности — «Волга» на Бору. Он включен в соответствующий реестр Минпромторга РФ.

«Выделенные средства планируется направить управляющей компании технопарка для оснащения центра коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием, центра прототипирования и центра обработки данных», — сказал Глеб Никитин.

Управляющая компания технопарка «Волга» — ООО «Прано групп» — прошла отбор Минпромторга РФ на господдержку проектов создания и развития технопарков в области электронной промышленности.

«Как только появилось постановление правительства РФ, мы добавили региональную составляющую субсидии и инициировали внесение соответствующих изменений в бюджет», — рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Он отметил, что уже сейчас резидентами технопарка являются четыре компании, одна из которых разработала автоматизированную доильную установку, тем самым снизив зависимость такого критического направления как животноводство от импортного оборудования.

Площадь всего технопарка — почти 1,7 га, зданий — около 10,5 тыс. кв. м. Общая стоимость реализации проекта — 1,4 млрд рублей. К 2030 году предполагается размещение на территории технопарка «Волга» более 15 компаний-резидентов.