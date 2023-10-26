Киев, 26 октября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский лишится возможности оказывать влияние на решения Вашингтона по оказанию помощи Украине из-за избрания спикером палаты представителей США Майка Джонсона, заявил 26 октября бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Eric Lalmand/IMAGO/Photo News/TASS Владимир Зеленский

«С Зеленским уже никто говорить уже вообще не будет в США. Зеленский — это уже отработанный материал», — отметил он.

Соскин подчеркнул, что единственным решением в сложившейся тяжелой ситуации на Украине станет отставка действующего президента.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября стало известно, что представитель Республиканской партии 51-летний Майк Джонсон стал новым спикером палаты представителей Конгресса США. Должность политик получил лишь с четвёртой попытки, набрав необходимые 220 голосов.

Джонсон в начале спецоперации России был сторонником предоставления помощи Украине, в последнее время он занял более скептическую позицию по этому вопросу.

Как отметил ИА Регнум американист Павел Шариков, нельзя исключать, что новый спикер палаты представителей Конгресса США сможет использовать разные процедурные формы для того, чтобы тормозить или откладывать инициативы, направленные в числе прочего на оказание помощи киевскому режиму.