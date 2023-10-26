Москва, 26 октября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. В связи с ростом числа контрактников, которые хотят принять участие в специальной военной операции, ситуация с ротацией действующих военнослужащих может измениться. Об этом 26 октября заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, что ситуация с ротацией будет меняться и позиция Минобороны очень правильная. Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать людям. Важно дать возможность побывать дома», — приводит его слова ТАСС.

Локтев выразил мнение, что у Министерства обороны будет больше возможностей отпускать военнослужащих домой.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по данным Минобороны РФ, с 1 января по 25 октября 2023 года в интересах Объединённой группировки войск на военную службу поступило практически 385 тысяч человек. Из них 305 тысяч — это военнослужащие, зачисленные по контракту, и около 80 тысяч — добровольцы.

Зампред Совбеза уточнил, что темпы отбора на контрактную службу существенно возросли. Каждый день контракт с вооружёнными силами заключают более 1,6 тысячи человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил возросшие темпы приёма российских граждан на военную службу тем, что растёт уровень консолидации, а также привлекательными финансовыми условиями.