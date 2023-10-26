Лондон, 26 октября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Высокий Суд Лондона отклонил иск бизнесмена Михаила Фридмана, который требовал предоставить ему возможность тратить $35 тыс. в месяц на своей особняк. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление судьи Пушпиндера Сайни.

Сергей Савостьянов/ТАСС Михаил Фридман

Агентство отмечает, что Фридман хотел, чтобы суд позволил ему тратить $2,3 тыс. в месяц на оплату работы коммуникационных сетей, освещения, отопления и систем безопасности в доме. Адвокаты пытались обратить внимание судьи на то, что особняк Атлон-хаус является «уникальным объектом недвижимости с уникальными нуждами», так как в нём собраны произведения искусства стоимостью $53 млн.

Однако Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI) заявило, что не может удовлетворить иск бизнесмена, так как директор обслуживающей компании Athlone House Limited является партнером Фридмана Нигина Заирова, которая также находится под санкциями Великобритании. Также отмечается, что Фридману уже была выдана одноразовая сумма в $1,7 млн во избежание задолженности за обслуживание дома.

Как сообщало ИА Регнум, Фридман рассказал о чувстве унижения, а также о том, что потерял ощущение стабильности и спокойствия, которое испытывал в Лондоне, после обыска, проведённого в его особняке Национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). По словам предпринимателя, он считает несправедливыми и безосновательными введённые против него санкции, которые он пытается отменить через суд.

В начале октября стало известно, что Фридман переехал из Великобритании в Израиль, однако на фоне палестино-израильской эскалации миллиардер решил уехать в Москву.