Будапешт, 26 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Будапешт будет блокировать выделение Киеву дополнительных средств из бюджета ЕС, пока вместо внятного обоснования будут звучать призывы «дать больше денег». Об этом 26 октября заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

MAX BRUCKER/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«В том, что есть перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть, просто призыв «давайте дадим больше денег». Так не пойдёт, пока что мы это отвергаем», — сказал Орбан.

Он сообщил, что Еврокомиссия предложила собрать дополнительные деньги со стран — членов союза, чтобы выделить их на приём мигрантов и на Украину.

По словам Орбана, венгерское правительство не хочет выделять деньги ни мигрантам, ни Украине, пока не увидит чёткого обоснования этих предложений.

Политик добавил, что Будапешт готов обсудить с Киевом условия, при которых даст добро на выделение €500 млн из Европейского фонда мира на оружие для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о выделении Киеву очередного транша в 500 млн евро на поставки оружия. Главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на Украине, пояснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Позднее о желании прекратить оказывать Украине военную помощь заявили и новые власти Словакии. Так премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе недавней встречи с депутатами заявил, что политикой его правительства будет гуманитарная и гражданская помощь Украине, но никакого оружия киевский режим не получит.