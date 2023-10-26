Брюссель, 26 октября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Власти Бельгии согласны с предложением продолжать финансовую поддержку Украины со стороны ЕС, однако считают, что Еврокомиссия должна найти средства для этого самостоятельно и не требовать дополнительных взносов от стран — членов Евросоюза, заявил 26 октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ряд недавних событий, включая обострение конфликта на Ближнем Востоке и продолжение конфликта на Украине, требуют дополнительного финансирования со стороны ЕС и что она намерена попросить представителей стран — членов ЕС о новых взносах. Кроме того, фон дер Ляйен предлагала увеличить бюджет ЕС на 2024–2027 годы на 66 млрд евро, из которых 50 млрд евро будут отправлены на Украину.

«Для нас это неприемлемо. Фокусирование на поддержке Украины — это хорошо. Но что касается того, как это финансировать, то я просил бы Еврокомиссию и другие институты обратить внимание на собственные средства, которые не были израсходованы», — сказал де Кроо.

24 октября в Еврокомиссии сообщили об отправке на Украину очередного ежемесячного транша бюджетной помощи на сумму 1,5 млрд евро. Власти ЕС ранее приняли решение направлять в Киев по 1,5 млрд евро в месяц на покрытие текущих бюджетных расходов, общий объём этой помощи в 2023 году составит 18 млрд евро.

Власти Франции должны прекратить ежемесячно выделять финансирование Украине, заявил ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Около 20% средств, которые ЕС направляет в Киев, берутся из бюджета Франции, отметил он.

23 октября главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о выделении Киеву очередного транша в 500 млн евро на поставки оружия. Главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на Украине, пояснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Позднее о желании прекратить оказывать Украине военную помощь заявили и новые власти Словакии.

Председатель Евросовета Шарль Мишель ранее сообщил, что на саммите лидеров ЕС в октябре 2023 года предполагается обсудить конфликт на Ближнем Востоке, а также продолжение военной помощи Украине. Для этой цели Евросоюз может использовать замороженные российские активы, добавил он.