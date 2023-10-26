Магас, 26 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Бизнесмен Михаил Гуцериев намерен продолжить реставрацию памятников культуры Ингушетии при поддержке главы республики Махмуда-Али Калиматова. Об этом он заявил в ходе посещения вместе с главой Ингушетии социальных и культурных объектов, которые реконструирует благотворительный фонд Гуцериева «Сафмар». Махмуд-Али Калиматов и Михаил Гуцериев посетили мемориал «Г1оазот-кашамаш», дом-интернат для детей-инвалидов в селе Троицкое, а также башенный комплекс «Ний» в Джейрахском районе Ингушетии.

Пресс-служба группы «Сафмар» Махмуд-Али Калиматов и Михаил Гуцериев посетили башенный комплекс «Ний» в Джейрахском районе Ингушетии

Мемориальный комплекс «Г1оазот-кашамаш», посвященный памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года, находится на финальном этапе реконструкции. Она проводится по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и при поддержке мецената и основателя благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева.

«Теперь, когда мы почти благоустроили территорию мемориала, провели реконструкцию, — заявил Калиматов, — все желающие смогут в более достойных условиях погрузиться в историю нашего народа, узнать больше о событиях осени 1992 года и помянуть усопших в своих молитвах». По словам Гуцериева, мемориальный комплекс имеет огромное значение для сохранения национальной памяти и исторического наследия.

Махмуд-Али Калиматов и Михаил Гуцериев побывали в детском интернате инвалидов в селе Троицком, где при поддержке фонда «САФМАР» был проведен капремонт. В интернате живут более 20 воспитанников.

В здании отсутствовало водоснабжение, а оборудование было устаревшим. В доме-интернате отремонтировали спальный корпус, сделали косметический ремонт в других помещениях, установили пандусы, смонтировали перегородки в санузлах, обновили канализационную систему, уложили новое дорожное покрытие, приобрели мебель. Также решен вопрос с водоснабжением интерната: здесь заменили водонапорную башню и прочистили скважины, обеспечив учреждение постоянным доступом к чистой воде. В ближайшей перспективе, заметил Гуцериев, требуется замена пищеблока и смена оборудования на более современное.

Еще один объект, где побывали Махмуд-Али Калиматов и Михаил Гуцериев — башенный комплекс «Ний» в Джейрахском районе республики. Глава Ингушетии отметил высокий уровень профессионализма мастеров, восстанавливающих башенный комплекс, указав на сохранившийся первоначальный вид сооружений. Михаил Гуцериев, в свою очередь, уточнил, что все работы проводятся под контролем государственных органов и специалистов из Санкт-Петербургского проектного института.

«Могу с уверенностью сказать, что к вопросу реконструкции все участники подошли с особой ответственностью: то, что возможно сохранить в первозданном виде, мы сохраняем, используя камни разрушившихся башен», — заявил Михаил Гуцериев.

Меценат подчеркнул, что не намерен на этом останавливаться и в будущем продолжит реставрировать памятники истории и архитектуры во всей горной Ингушетии. Как указал Михаил Гуцериев, это непрерывный процесс, который они намерены вести вместе с Махмудом-Али Калиматовым.