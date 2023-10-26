Москва, 26 октября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. ФСБ обвинила хабаровчанина в государственной измене за спонсирование ВСУ при помощи криптовалюты. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Следователи ФСБ предъявили жителю Хабаровского края Александру Анатольевичу Вечирко обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена). Вместе с тем Лефортовский районный суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей ещё на три месяца», — передаёт агентство слова собеседника.

Это первое в России уголовное дело о спонсировании ВСУ через криптовалюту.

Как передавало ИА Регнум, ФСБ задержала мужчину ещё в июне этого года, тогда жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края заподозрили в государственной измене через «донаты» на боеприпасы ВСУ. По данным спецслужбы, задержанный — уроженец украинской Винницы и гражданин России. Деньги, которые шли через третьих лиц, поступали на счёт зарубежного «благотворительного фонда» и использовались для закупки не только медикаментов и беспилотников, но и боеприпасов для украинских военных.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Ханты-Мансийского автономного округа по делу о государственной измене в пользу Украины. Задержанной предъявлено обвинение в государственной измене за распространение агитационных материалов одной из проукраинских террористических организаций.