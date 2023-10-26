Грозный, 26 октября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Бойцы элитного подразделения ОМОНа «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чеченской Республике отправились в зону проведения спецоперации, сообщил 26 октября глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бойцы готовы провести работу на любом ответственном участке и сражаться до победного конца. Для большинства из них это далеко не первая отправка на фронт», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Для выполнения оперативных задач у бойцов имеется всё необходимое, отряд укомплектован современными образцами вооружения и техники, отметил глава республики. Спецподразделение ОМОН Росгвардии «Ахмат-1» было создано в 2022 году специально для решения задач СВО, напомнил также Кадыров.

25 октября депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что командиром нового батальона Министерства обороны в Чечне станет Руслан Геремеев. О формировании нового батальона, который будет носить имя шейха Мансура, сообщил ранее Рамзан Кадыров.

В сентябре 2023 года на встрече с Кадыровым президент России Владимир Путин заявил, что командиры, которые принимают участие в спецоперации на Украине, уверены в бойцах из Чечни. Глава государства добавил, что его радуют хорошие контакты, которые сложились у чеченских бойцов с другими подразделениями.