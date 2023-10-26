Санкт-Петербург, 26 октября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Пассажир такси в Санкт-Петербурге получил перелом ноги в ходе конфликта с водителем из-за крупной купюры. Об этом сообщает 26 октября РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известия/ Павел Волков

Инцидент произошёл в ночь на 10 сентября в Калининском районе Петербурга. После прибытия в место назначения 35-летний пассажир попытался расплатиться купюрой в 5 тыс. рублей, что возмутило таксиста. Разгорелся конфликт, в ходе которого водитель пнул пассажира по ноге.

Пассажира госпитализировали с переломом правой лодыжки. На улице ему помог прохожий, который позвонил в скорую и полицию.

Таксиста задержали 25 октября, на следующий день после того, как потерпевший получил заключение о причинении тяжёлого вреда его здоровью и написал заявление в полицию. В отношении водителя возбудили уголовное дело, он арестован по решению суда.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Ленинградской области водитель такси устроил перестрелку с коллегами. После перепалки он применил небоевое оружие и ранил одного из оппонентов в глаз, а другого — в челюсть. Третий пострадавший получил ушиб шейного отдела позвоночника. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство.

В июле в Новосибирске от действий таксиста пострадала многодетная мать, победительница конкурса «Миссис Сибирь — 2016». Водитель-иностранец пытался изнасиловать женщину, которая рано утром возвращалась домой с дня рождения. Женщина смогла покинуть автомобиль, таксиста позднее задержали полицейские.