Москва, 26 октября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Жителя Екатеринбурга заподозрили в истязании своей знакомой с применением гвоздей и легковоспламеняющейся жидкости. Об этом 26 октября сообщила начальник пресс-группы УМВД России по городу Екатеринбургу Алёна Феоктистова.

Иван Шилов ИА Регнум

Она отметила, что в Свердловской области был задержан 32-летний местный житель, который, по предварительной информации, на почве личных неприязненных отношений истязал свою знакомую, применяя в отношении неё гвозди и легковоспламеняющуюся жидкость.

Стражи порядка установили, что фигурант работает сварщиком в одной из городских автомастерских. Ранее он был не раз судим за совершение кражи, за побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомашиной, за открытое хищение чужого имущества, а также за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, уточнила начальник пресс-службы.

Уточняется, что собранные материалы полицейские направили в следственные органы для принятия процессуального решения. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

По информации СМИ, жертва и истязатель являлись сожителями, а причиной конфликта стала ревность.

Как передавало ИА Регнум, жительницу Омска обвинили в истязании, оскорблениях и избиениях троих подопечных детей. Уголовное дело передано в суд. Обвиняемой 57 лет. Она была опекуном троих детей 14, 13 и 9 лет и жестоко обращалась с ними. По данным следствия, преступления в отношении детей совершались в период с декабря 2020-го по сентябрь 2022 года в Алтайском крае, а затем в городе Омске. Детей у обвиняемой забрали и поместили в реабилитационный центр.

В сентябре в Казани возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения избила трёх своих дочерей. От побоев пострадали девочки в возрасте 12 и 4 лет и 8 месяцев. Полицию и скорую вызвал отец детей, вернувшийся домой с работы.