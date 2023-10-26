Москва, 26 октября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Возгорание на ТЭЦ-16 в Москве ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал, энерго– и теплоснабжение потребителей также не нарушалось, сообщили 26 октября в Мосэнерго.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«На ТЭЦ-16 около 15:30 произошло возгорание в районе энергетического котла № 6. По состоянию на 16:20 возгорание ликвидировано. Обрушения кровли не было. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация персонала не проводилась», — сообщили в пресс-службе компании.

Причины произошедшего устанавливаются, добавили в Мосэнерго.

Как сообщало ИА Регнум ранее, днём 26 октября на Третьей Хорошёвской улице в Москве загорелся газопровод на ТЭЦ-16. Источник агентства рассказал, что наблюдалось факельное горение в трёх котлах.

Теплоэлектроцентраль №16 входит в состав ПАО «Мосэнерго». Она была введена в эксплуатацию в 1955 году и обеспечивает тепло− и электроснабжение промышленных и бытовых потребителей северо-запада Москвы.

1 сентября сообщалось о выбросе золы на Красноярской ТЭЦ-2. На работу станции аварийная ситуация не повлияла. О пострадавших также не сообщалось.

4 июля в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. Площадь возгорания составила 2300 кв. м. Сотрудники МЧС провели проливку и разборку конструкций, к ликвидации пожара привлекались 30 человек и девять единиц техники.