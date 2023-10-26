Москва, 26 октября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело о призывах к терроризму в отношении активистки Ольги Мисик. Об этом сообщает агентство ТАСС, которое ознакомилось с материалами дела.

Евгений Биятов/РИА Новости Владлен Татарский

Следствие установило, что Мисик разместила публикацию, оправдывающую террористический акт Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов) в отношении военкора Владлена Татарского. Против активистки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете), уточняет агентство.

Ранее Мисик сообщила, что в квартире ее отца был проведён обыск. В данный момент девушка, по данным ряда СМИ, проживает за пределами России.

В России активистка находится в федеральном розыске. Мисик уже привлекали к ответственности в 2021 году, когда она облила красной краской охранную будку Генпрокуратуры и забор Люблинского суда. Тогда Тверской районный суд Москвы приговорил её к двум годам ограничения свободы за участие в акции, однако уже в сентябре 2023 года суд по ходатайству ФСИН изменил ей наказание на реальный срок.

Как сообщало ИА Регнум, СК России завершил дело против Дарьи Треповой о теракте, в котором погиб Владлен Татарский. Отмечается, что она обвиняется в террористическом акте, совершенном организованной группой, повлекшем причинение смерти человеку, а также незаконном обороте взрывчатки и использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление.

К уголовной ответственности привлекли также Дмитрия Касинцева, который скрывал Трепову в своей квартире после теракта.