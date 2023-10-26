Братислава, 26 октября, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Конфликту на Украине предшествовали нападения украинских фашистов на мирных жителей Донбасса. Такое заявление сделал новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании комитета по делам Европы.

Дэн Леви/РИА Новости Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ

«Позиция моего правительства такова, что немедленное прекращение военных действий — это лучшее решение для Украины, которое у нас есть», — приводит телеканал Ta3 слова Фицо.

Политик подчеркнул, что ЕС должен превратиться из поставщика оружия в миротворца.

Он также отметил, что нынешнему конфликту на Украине предшествовали нападения украинских фашистов на гражданское население Донбасса.

Как передавало ИА Регнум, в ходе недавней встречи с депутатами Роберт Фицо подчеркнул, что политикой его правительства будет гуманитарная и гражданская помощь Украине, но никакого оружия киевский режим не получит.

Лидер партии Smer Фицо возглавил правительство Словакии по итогам выборов, которые прошли 30 сентября. Его партия получила 42 из 150 мест в парламенте, а с учётом договорённости с двумя другими политическими силами стала контролировать 79 мест. Прежде Фицо три раза был премьер-министром.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение премьер-министра Словакии Роберта Фицо не поставлять оружие Украине не отразится на ходе конфликта, главный рулевой вовсе не Киев, а США.