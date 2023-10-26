Армавир, Краснодарский край, 26 октября, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте по факту попытки отравления выпускников военного училища в Армавире.

Соцсети

«В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о террористическом акте в отношении выпускников военного авиационного училища. Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в совершении террористического акта (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — сообщили в пресс-службе СК.

Следователи СК и сотрудники ФСБ оперативно установили причастность к преступлению уроженца Мелитополя, который при силовой поддержке МВД был задержан, напомнили в Следственном комитете. По версии следствия, подозреваемый с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков организовал доставку в училище во время праздника выпускников отравленных алкогольных товаров и кондитерского изделия. Задержанного доставили к следователю, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум ранее, инцидент произошёл во время празднования группой военных лётчиков 20-летия своего выпуска из училища. Подозреваемые не стали трогать подарки, доставленные подозреваемым, поскольку не знали, кто их прислал. Мужчину, доставившего алкоголь и торт, задержали, а позднее арестовали.

Ранее в беседе с ИА Регнум гражданка Украины, которая прежде встречалась с подозреваемым Егором Семёновым, осудила его поступок и заявила, что она в шоке от действий мужчины. У пары регулярно возникали проблемы и конфликты из-за денег, поскольку подозреваемый не работал и не пытался найти работу, рассказала собеседница агентства.