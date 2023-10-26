Москва, 26 октября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Задержан уроженец Мелитополя, отправивший выпускникам Армавирского военного училища лётчиков отравленные алкоголь и торт. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в совершении террористического акта. В кратчайший срок установлена причастность к данному преступлению уроженца города Мелитополя, который при силовой поддержке МВД России был задержан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проживающий в России с 2015 года подозреваемый с целью убийства лётчиков организовал доставку алкогольных товаров и кондитерского изделия, содержавших медицинский препарат в больших токсических дозах.

В ведомстве добавили, что по изъятым вещам и предметам назначено проведение судебных экспертиз. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все возможные очевидцы.

Как передавало ИА Регнум, злоумышленники прислали выпускникам, собравшимся в военном училище в честь 20-летней годовщины, 20-килограммовый торт и виски. Присутствующие на вечере, поняв, что с подарком что-то не так, пробовать его не стали, хотя торт успели разрезать.

Было установлено, что курьер является уроженцем Мелитополя. Он был задержан в аэропорту Ставрополя при попытке вылететь в Москву. Позже задержанный признался правоохранителям, что в торте сильнодействующий яд, алкоголь тоже был отравлен.

В беседе с ИА Регнум гражданка Украины, которая встречалась с подозреваемым Егором Семёновым, осудила его поступок и заявила, что она в шоке от его действий. Она рассказала, что они встречались, когда они ещё жили на Украине. По её словам, у них постоянно были проблемы и конфликты из-за денег, поскольку мужчина не работал и не пытался найти работу. По её словам, он был массовиком-затейником, но сейчас устроил кошмарную ситуацию, которая могла закончиться трагедией.