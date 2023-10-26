В РФС рассказали, когда на матчах Премьер-лиги появятся офсайдные линии
Каманцев: офсайдные линии могут появиться в РПЛ уже в декабре
Москва, 26 октября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Офсайдные линии могут появиться в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже в декабре, до этого на двух матчах будет проведено их тестирование. Об этом 26 октября сообщил журналистам председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
«25–27 ноября будет тест на двух матчах. Мы пригласили представителя РПЛ на них. Может быть, при удачных тестах в декабре уже всё запустим», — сказал Каманцев.
С весны 2022 года матчи РПЛ и Кубка России проходят без офсайдных линий, поскольку компания, предоставлявшая техническое оборудование, ушла с российского рынка.
Ранее Каманцев сообщал, что китайская компания Rigour Tech завершила сертификацию системы офсайдных линий в Международной федерации футбола (ФИФА).
Как передавало ИА Регнум, Каманцев сообщил, что белорусские арбитры смогут работать в Российской премьер-лиге. РФС заключил соответствующее соглашение с Белорусской федерацией футбола. Он добавил, что логистика сложная, поначалу РПЛ будет действовать осторожно по количеству матчей. Судьи будут получать оплату в своих федерациях из-за сложностей с платежами.