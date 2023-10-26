Москва, 26 октября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Офсайдные линии могут появиться в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже в декабре, до этого на двух матчах будет проведено их тестирование. Об этом 26 октября сообщил журналистам председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

РИА Новости/ Виталий Тимкив

«25–27 ноября будет тест на двух матчах. Мы пригласили представителя РПЛ на них. Может быть, при удачных тестах в декабре уже всё запустим», — сказал Каманцев.

С весны 2022 года матчи РПЛ и Кубка России проходят без офсайдных линий, поскольку компания, предоставлявшая техническое оборудование, ушла с российского рынка.

Ранее Каманцев сообщал, что китайская компания Rigour Tech завершила сертификацию системы офсайдных линий в Международной федерации футбола (ФИФА).

Как передавало ИА Регнум, Каманцев сообщил, что белорусские арбитры смогут работать в Российской премьер-лиге. РФС заключил соответствующее соглашение с Белорусской федерацией футбола. Он добавил, что логистика сложная, поначалу РПЛ будет действовать осторожно по количеству матчей. Судьи будут получать оплату в своих федерациях из-за сложностей с платежами.