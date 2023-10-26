Сочи, Краснодарский край, 26 октября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Блогер-сыроед Максим Лютый, чей грудной ребёнок скончался от истощения, признался, что ест мясо. Об этом он заявил 26 октября в суде в Лазаревском районе Сочи, видеозапись из зала заседаний опубликовала пресс-служба объединённых судов Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд. Кадр из видео Блогер-сыроед Максим Лютый

«Да, я мясо употребляю, и не только мясо — и другие продукты», — ответил Лютый в суде на вопрос журналиста.

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По данным следствия, в феврале 2023 года у Лютого и его жены, которые практиковали сыроедение, очищение организма и называли себя сторонниками питания энергией солнца, родился сын. Роды прошли дома, к врачам пара не обращалась. Отец несколько раз забирал младенца у матери и на сутки лишал его пищи, обливал холодной водой. Состояние ребёнка ухудшилось, 8 марта его повезли в больницу, но он умер по дороге.

Лютому предъявили обвинение по статьям о жестоком обращении и причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщало ИА Регнум, блогер-сыроед находился под арестом. Его жену помещали под домашний арест, позднее суд назначил ей два года исправительных работ.

Врач-педиатр, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова назвала практику сыроедения опасным издевательством над организмом человека. Она подчеркнула, что самое страшное, когда нормальной пищи лишают детей. У них снижается способность бороться с инфекциями, ослабленный организм может погибнуть «от любого чиха».

По словам адвоката Владислава Кочерина, в России сыроедение и вегетарианство не признаны опасными для жизни и здоровья методами питания и не ассоциируются с девиантным поведением. Поэтому бороться с ситуациями, когда из-за взрослых сыроедов страдают дети, сложно.