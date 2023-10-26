Москва, 26 октября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Белорусские арбитры смогут работать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 26 октября сообщил журналистам председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

РИА Новости/Алексей Филиппов

По его словам, РФС заключил соответствующее соглашение с Белорусской федерацией футбола.

«Сейчас согласовывается с РПЛ и будет выноситься на исполком изменение в регламент касаемо судей. После этого мы подберём тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии. Сегодня Белоруссия также подписала соглашение», — сказал Каманцев.

Он добавил, что логистика сложная, поначалу РПЛ будет действовать осторожно по количеству матчей. Судьи будут получать оплату в своих федерациях из-за сложностей с платежами.

Ранее Каманцев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии. Договор предполагает обмен арбитрами для обслуживания игр РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, министр спорта России Олег Матыцин предложил включить команды из Белоруссии в состав участников российских профессиональных лиг по практически всем командным видам спорта. Он отметил, что уже есть определённый опыт, чтобы сделать такое расширение, вопрос с нормативным обеспечением Москва решит.

Матыцин подчеркнул, что важнее всего определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес. Глава Минспорта добавил, что Минск прорабатывает список команд, которые можно будет включить в чемпионаты России.