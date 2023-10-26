Москва, 26 октября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Газопровод загорелся на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-16) на Третьей Хорошёвской улице в Москве.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Как сообщил источник ИА Регнум, в настоящее время наблюдается факельное горение в трёх котлах. Произошло обрушение кровли и железобетонных перекрытий между этажами.

По предварительным данным, сотрудников эвакуировали. Информация о пострадавших пока не поступала.

ТЭЦ-16 — теплоэлектроцентраль (тепловая электростанция), расположенная в Москве. Входит в состав ПАО «Мосэнерго». Введена в эксплуатацию в 1955 году. Обеспечивает тепло− и электроснабжение промышленных и бытовых потребителей северо-запада Москвы.

1 сентября сообщалось, что на Красноярской ТЭЦ-2 произошёл выброс золы, аварийная ситуация не повлияла на работу станции. О пострадавших не сообщалось.