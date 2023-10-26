Тегеран, 26 октября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В Иране в ближайшие дни проведут военные учения с участием различных подразделений Сухопутных войск, передаёт 26 октября агентство Tasnim.

Сергей Бобылев/ТАСС

Отмечается, что учения пройдут в провинции Исфахан, расположенной в центральном районе Ирана. В манёврах примут участие артиллерийские, бронетанковые и воздушно-десантные подразделения.

Власти Ирана пока не комментировали эту информацию. Какое вооружение будет применяться во время учений, также не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, ранее верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что США являются «несомненным соучастником» преступлений Израиля против палестинцев в секторе Газа.

По его словам, США манипулируют преступлениями, совершаемыми против палестинцев в Газе. Он добавил, что «мусульманским правительствам не следует пассивно взирать на преступников, а победа, конечно, будет за Палестиной».